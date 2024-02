Tremendo impatto tra due auto, c'è un ferito in prognosi riservata

Ennesimo grave incidente stradale nel padovano. Questa volta l'impatto è avvenuto sulla provinciale Contarina all'altezza del comune di Piazzola sul Brenta. Per cause ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Cittadella oggi 15 febbraio dopo le 12 si sono scontrate due auto. Uno dei due protagonisti è stato trasportato in elicottero a Padova in prognosi riservata, meno grave l'altro conducente coinvolto.

I soccorsi

Sul luogo dell'emergenza sono subito arrivati i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. E' toccato ai pompieri liberare il più grave dall'abitacolo e affidarlo ai sanitari. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un paio d'ore. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale distrazione. I due automobilisti ricoverati come da prassi sono stati anche sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.