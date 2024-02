Colpisce a calci e pugni la compagna dentro un bar, arrivano i carabinieri e lo trovano a bere

Nella cintura urbana, a Vigonza, un intervento per codice rosso ha permesso di arrestare in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 36enne originario della Romania. L’uomo, all’interno di un bar, aveva colpito più volte a calci e pugni alla testa la compagna. All’arrivo dei militari della stazione di Pionca di Vigonza, la donna stava ricevendo le prime cure in ambulanza, mentre l’uomo, ancora all’interno dell’esercizio pubblico, era intento a bere. Questi ha tentato di giustificare l’accaduto dicendo che la compagna si era ferita cadendo a terra, salvo poi essere smentito dalla consultazione delle riprese dell’impianto di sicurezza che avevano immortalato la scena. L’uomo, già denunciato precedentemente per maltrattamenti e con pregressi per reati contro la persona, è stato arrestato e portato in carcere.