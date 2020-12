Piena del Bacchiglione, Micalizzi: «Livelli in crescita, probabile interessamento della Golena Paltana»

«Livelli in crescita per il Bacchiglione»: sulla propria pagina Facebook il vicesindaco Andrea Micalizzi pubblica un aggiornamento sulla situazione del fiume a Padova.

Bacchiglione

Aggiunge Micalizzi: «Passaggio della seconda piena su Padova dal tardo pomeriggio. Stiamo monitorando costantemente la situazione: per Padova probabile interessamento della Golena della Paltana. Siamo in costante contatto con la Protezione Civile per attività di prevenzione e informazione».