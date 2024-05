Maltempo, passata nella notte la prima ondata di piena del Bacchiglione a Padova

Era attesa ed è arrivata. Fortunatamente senza far danni: è passata nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio a Padova la prima ondata di piena del fiume Bacchiglione a Padova.

Piena

I dati forniti da Arpav parlano di un picco di 11,05 metri raggiunto a Voltabarozzo alle quattro della mattinata odierna, valori più bassi di altre situazioni in cui il maltempo si era abbattuto sul territorio. Nessun problema anche per le case che si trovano nell'area golenale del Bassanello e che solitamente sono le prime a venire interessate dalla piena (tanto che la protezione civile aveva consegnato ai residenti dei sacchi di sabbia): l'acqua non ha infatti raggiunto il loro livello di guardia. Il Bacchiglione resta comunque monitorato, tanto in città quanto in provincia: basti pensare che a Bovolenta il livello è salito di cinque metri nel giro di 12 ore, mentre a Ponte San Nicolò ha raggiunto i 5.13 metri. Per quanto riguarda il fiume Brenta, migliora la situazione a Limena dove aveva superato i quattro metri, e a Pontevigodarzere.