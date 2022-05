Pink Run, edizione record per la corsa benefica che colora di rosa la città

Sono 8 km di corsa non competitiva, lungo le vie del centro storico, riservata alle donne e organizzata per avvicinare ancora più persone al mondo del running e raccogliere fondi a favore di associazioni onlus. Quest'anno, ma c'era da aspettarselo, la partecipazione è stata talmente alta da andare sopra le apsettative. Numeri record quindi, per l'edizione 2022 della Pink Run. Erano talamente tante alla partenza che si è pure ritardato lo start per permettere a tutte di essere pronte. L'intero centro storico si è colorato di rosa al passaggio delle runner. I proventi della manifestazione a favore di due realtà benefiche cittadine. Per quanto riguarda l'aspetto benefico, i fondi raccolti nell'edizione di quest'anno andranno a finanziare i progetti di Casa Priscilla e Fondazione Robert Hollman.