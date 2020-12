Piogge e vento in arrivo, domenica, in tutta la regione: allerta neve anche in pianura

La Protezione Civile e Arpav e Regione hanno fatto scattare il piano neve in tutto il Veneto. Se Santo Stefano è stato caratterizzato da una giornata di sole, domenica, nel tardo pomeriggio, lo scenario cambierà. Precipitazioni diffuse, nevicate consistenti su zone montane e pedemontane fino a quote collinari con probabili accumuli anche su pianura centro-nord al mattino di lunedì: queste le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni

Tempo soleggiato e asciutto ancora per la mattina di domani, domenica 27 dicembre, per poi cambiare nella seconda parte della giornata con precipitazioni diffuse, soprattutto sulle zone centro settentrionali, inizialmente nevose fino a quote pianeggiati. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino meteo valido dalle 14.00 di oggi, 26 dicembre, fino alle 24.00 di martedì 29 dicembre.

Precipitazioni

Da domani, domenica 27 dicembre, è previsto un aumento della nuvolosità, a partire dal primo pomeriggio. In serata le prime possibili debolissime nevicate su zone occidentali. Lunedì 28 dicembre, è previsto un peggioramento climatico fin dalle prime ore, specie sulle zone centro-settentrionali con probabile neve fino a gran parte della pianura specie centro-nord.