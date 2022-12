Abbatte pali della corrente e della telefonia e fugge. Identificato l'autista dell'autobotte

Un'autobotte è uscita di strada e ha abbattuto in velocità due pali e la segnaletica verticale ed è fuggita, ma la Polizia locale della Federazione ha identificato l'autista grazie a una serrata attività d’indagine.

La vicenda

E’ successo a Levada, frazione di Piombino Dese, dove il 17 novembre scorso un mezzo pesante dopo aver affrontato una curva è uscito di strada in via dei Marcello e ha abbattuto un palo delle Telecom, un palo della pubblica illuminazione, la segnaletica stradale e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente. Gli agenti del pronto intervento della Polizia locale, coordinati dal vice comandante Filippo Colombara, sul posto hanno recuperato dei frammenti di vetro di un fanale posteriore e un paraspruzzi delle ruote di un camion. In pochi giorni, attraverso la visione di ore di filmati della videosorveglianza, sono riusciti però a identificare il responsabile: nelle immagini di una telecamera posta su una rotonda a Trebaseleghe, non lontano dal luogo del sinistro, hanno notato il passaggio di un autobotte con il paraurti posteriore visibilmente danneggiato. Ingrandendo i fotogrammi, era chiaramente visibile la rottura di un faro posteriore e la perdita di uno dei paraspruzzi dalle ruote, coincidenti con quelli ritrovati sul logo del sinistro. Il titolare della ditta di autotrasporti con sede a Quinto Vicentino è stato convocato in Comando per fornire i dati del conducente del mezzo. A suo dire l'autista non si sarebbe accorto dei danni causati dal suo camion.

La legge

«Si ricorda che in caso di abbattimento di segnaletica o altri danneggiamenti - ha precisato il vicecomandante Colombara - si ha l’onere di comunicare all’ente proprietario della strada quanto accaduto, fornendogli i dati assicurativi per il risarcimento dei danni. Il Codice della Strada prevede infatti che in ogni caso i conducenti coinvolti in un sinistro stradale debbano fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate». Ora l'autista rischia di pagare un conto salato: sono infatti diverse la sanzioni a suo carico accertate dagli agenti della Polizia Locale: dall'omesso controllo del veicolo al danneggiamento della segnaletica, dall'imbrattamento della sede stradale al non avere rispettato l'obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità. «Ancora una volta - ha concluso - Colombara – è risultato determinante l'investimento effettuato dalla Federazione nel potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio, con le telecamere di tutti i 10 comuni collegate alla nostra centrale operativa di Camposampiero».