Violenta contro l'ex e i sanitari, poi viene tranquillizzata dai carabinieri e ricoverata

Notte movimentata in un appartamento di via Pignan tra il 5 e il 6 maggio a Piombino Dese. I carabinieri della locale stazione di Piombino sono intervenuti perchè una donna greca di 42 anni poco prima ha aggredito il personale sanitario del Suem 118, provocandogli lesioni. Nel corso della notte la donna, in evidente stato di alterazione, ha cominciato a litigare per futili motivi con l'ex compagno. Quando l'esagitata ha aggredito l'uomo, quest'ultimo prima che la situazione degenerasse ha contattato appunto il Suem per far visitare la donna.

Cosa è successo

I medici intervenuti sono stati a loro volta aggrediti dalla quarantaduenne ed è stato inevitabile contattare il 112. I militari dell'Arma sono prontamente arrivati in via Pignan e hanno messo in sicurezza il personale sanitario. In un secondo momento la donna è stata tranquillizzata e in un secondo momento è stata trasportata in ospedale a Camposampiero per tutte le cure del caso. Ora verrà tenuta sotto stretta osservazione per tentare di superare questo difficile periodo. Personale medico ed ex compagno, seppur contusi, non hanno riportato gravi conseguenze dalla movimentata nottata.