Rifiuta l'alcoltest, denunciato automobilista

Sono continuati anche nell'ultimo fine settimana i pattugliamenti straordinari della Polizia Locale della Federazione. Sabato sera 26 agosto gli agenti hanno svolto posti di controllo lungo le principale arterie regionali e provinciali del territorio della Federazione, in particolare finalizzati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza controllando in tutto 60 veicoli.

Ubriaco fradicio

A Piombino Dese lungo la Sp 50 che attraversa i centri abitati di Torreselle e Levada intorno alle 23 hanno fermato una Fiat Fiorino il cui conducente è stato sottoposto ad un controllo qualitativo preliminare con uno strumento precursore. Risultato positivo, il conducente è stato quindi successivamente sottoposto ad un controllo del tasso alcolico mediante l'etilometro omologato a disposizione delle pattuglie. Il risultato della prova è stato di 1,83 grammi di alcol per litro, ben superiore al massimo consentito di 0,5 g/l previsti dal Codice della Strada per mettersi alla guida. Per il conducente, un 50enne della provincia veneziana, è scattata così una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e rischia ora una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Visto l'alto tasso alcolico, all'uomo è stato anche sequestrato il Fiat Fiorino. La legge prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa comunque essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Il rifiuto è un'ammissione di colpa

Sempre nella notte tra sabato e domenica 27 agosto un episodio analogo è successo a Villanova di Camposampiero, dove una pattuglia di agenti della Polizia locale della Federazione ha fermato un veicolo per un controllo lungo via Caltana. Gli agenti si sono subito accorti che il conducente fosse in uno stato alterato presumibilmente dall'abuso di sostanze alcoliche, e lo hanno così invitato a sottoporsi alla prova dell'alcol-test. L'uomo si è però rifiutato dando in escandescenza, tanto che è dovuta intervenire in via Caltana a supporto anche una pattuglia dei carabinieri. Non senza problemi gli agenti sono riusciti a calmare l'uomo, che comunque ha rifiutato ogni accertamento. A seguito del rifiuto delle analisi è scattata così una denuncia penale con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Il conducente si è poi recato autonomamente in ospedale per fare le analisi del sangue, dove è emerso anche in questo caso un tasso alcolemico di oltre 1,8 g/l.