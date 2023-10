Vecchie pendenze con la giustizia per furti: scattano due arresti

Ieri mattina, 18 ottobre i carabinieri della stazione di Piombino Dese hanno proceduto ad eseguire due arresti a carico di altrettante persone che avevano un conto aperto con la giustizia da saldare. Si tratta di indagati con alle spalle plurimi precedenti in particolare per reati contro il patrimonio.

Succede a Loreggia

In manette è finito M.A. di 67 anni residente a Loreggia e originario di Aversa (Caserta). E' stato raggiunto dall’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Venezia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014 a Selvazzano Dentro e a Piazzola sul Brenta. Dovrà espiare in regime di detenzione domiciliare un residuo di 21 giorni di reclusione. Lo stesso, all’epoca dei fatti, insieme ad un complice, si è introdotto in una ditta in cerca di bancali in legno e, con l’aiuto del complice, ne ha caricati una cinquantina nel furgone. In quell’occasione lui e il complice sono stati sorpresi in flagranza di reato e arrestati dai carabinieri chiamati da un residente.

Succede a Piombino Dese

L'altro arrestato è G.D. di 40 anni residente a Piombino Dese, noto alle forze dell’ordine. L'indagato è stato raggiunto dall’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Treviso, per un residuo di pena di due mesi da scontare in regime di domiciliari. Secondo l'accusa è colpevole di reati contro il patrimonio in concorso commessi ad Asolo (Treviso) il 24 ottobre 2019, quando, unitamente all’allora compagna, è stato bloccato e arrestato dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione. Fermato con

la complice nel giardino è stato trovato in possesso di grimaldelli atti allo scasso e un telefono precedentemente rubato in un'auto parcheggiata nelle vicinanze.