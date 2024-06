Laboratori tessili nell'Alta: pioggia di irregolarità e sanzioni

Il 19 giugno la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha predisposto una serie di controlli straordinari in diverse ditte gestite da cittadini cinesi ed attive nel campo dell'abbigliamento tessile. Come purtroppo spesso accade, sono state numerose le violazioni accertate dagli agenti del comandante Antonio Paolocci. Su quattro laboratori tessili controllati a Piombine Dese, solo uno è risultato in regola. Negli altri sono stati trovati dormitori abusivi ricavati all'interno dei capannoni artigianali, dove i titolari delle aziende ospitavano i propri dipendenti senza il rispetto delle più elementari condizioni igienico sanitarie. In alcuni casi le camere erano state semplicemente costruite con dei pannelli di cartongesso, dello spazio necessario solo a contenere un letto ed un comodino, senza nessuna finestra per garantire un minimo di illuminazione naturale o il ricambio dell'aria. Nelle situazioni migliori, invece, erano i locali originariamente destinati ad ufficio o magazzino ad essere trasformati in dormitori. Inoltre le persone straniere trovate ad alloggiare in questi dormitori, tutte di nazionalità cinese, sono risultate prive della obbligatoria comunicazione di ospitalità da presentare all'autorità di pubblica sicurezza. Per i titolari delle tre aziende sono così scattate diverse sanzioni, dai 500 euro previsti per aver alloggiato delle persone in locali non idonei a 320 euro per le mancate comunicazioni di ospitalità di cittadini stranieri.

Situazione analoga a Santa Giustina in Colle

Le stesse violazioni sono state accertate anche presso uno nuova ditta tessile, gestita sempre da cittadini cinesi, che si è insediata in un capannone nella zona industriale di Santa Giustina in Colle. In questo caso, oltre ai dormitori abusivi era stata ricavata anche una cucina ed una mensa riservata al personale della ditta in un locale destinato a magazzino, tutto senza nessuna autorizzazione e non rispettando le norme igenico sanitarie previste. Controlli di questo tipo da parte della Polizia locale della

Federazione proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane.