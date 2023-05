Dormitorio e cucina abusivi negli spazi adibiti agli uffici

Continuano i servizi speciali, anche serali, disposti dal comandante Antonio Paolocci per il controllo del territorio dei 10 comuni che costituiscono la Federazione del Camposampierese. I servizi non si sono limitati al rispetto delle nome del Codice della Strada, ma hanno interessato anche bar, mercati, pubblici esercizi, luoghi di aggregazione, piazze e giardini pubblici. Un'attività molto intensa e a 360 gradi che ha dato i suoi risultati.

San Giorgio delle Pertiche

Giovedì scorso 18 maggio a San Giorgio delle Pertiche un bar gestito da un cittadino cinese è stato sorpreso con diversi clienti all'interno della sala riservata alle slot machine nonostante fosse in vigore la fascia oraria serale di sospensione del gioco d'azzardo, dalle 18 alle 20. Il titolare è stato così sanzionato con una multa di 500 euro. La norma prevede poi che alla terza violazione consecutiva il Comune possa disporre la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante anche l'apposizione dei sigilli.

Massanzago

A Massanzago venerdì pomeriggio 19 maggio durante il controllo di un laboratorio meccanico insediatosi in uno dei capannoni della zona industriale, gli agenti dell'unità operativa di Sicurezza Urbana hanno scoperto che nei locali previsti come uffici sono stati ricavati invece dei dormitori per gli operai e anche una cucina che funge da mensa. Il nuovo regolamento di polizia urbana punisce con una sanzione di 500 euro chi destina locali non idonei all'uso abitativo, con la diffida poi a ripristinare le originali condizioni d'uso. Ora il proprietario del laboratorio, una ditta italiana che ha subaffittato il capannone a un imprenditore cinese, dovrà entro 48 ore smantellare sia la cucina abusiva che il dormitorio.

Piombino Dese

Sabato mattina 20 maggio gli agenti del reparto territoriale in servizio al mercato di Piombino Dese hanno sorpreso, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, un giovane straniero originario del Ghana a dormire sui tavolini di un bar, in un sottoportico del centro. Lo straniero è stato così accompagnato negli uffici della Polizia Locale dove è stato identificato. In Italia senza fissa dimora, è risultato avere a suo carico diversi precedenti penali. A suo dire era da diversi giorni che dormiva nella zona della stazione dei treni o in qualche ricovero di fortuna. Per lui è scattato un ordine di allontanamento di 48 ore dal comune di Piombino Dese, meglio noto come Daspo Urbano ed una segnalazione alla Questura di Padova.

Camposampiero

Grazie alle segnalazioni della Polizia Locale che il sindaco del comune di Camposampiero ha trasmesso alla direzione regionale delle ferrovie di stato a Venezia, questa settimana è stata completamente ripulita l'area dell'ex scalo merci della stazione. Inoltre è stata riparata la recinzione esterna e chiusi tutti gli accessi. L'area era diventata negli ultimi tempi ritrovo per il consumo di alcolici e ricovero per sbandati o tossicodipendenti.