Vedono due sconosciuti nel cortile di una casa e danno l'allarme

Venerdì sera 19 gennaio una pattuglia della Polizia locale della Federazione del Camposampierese in servizio nel centro di Piombino Dese è stata fermata da un passante. Agli agenti è stato segnalato che alcuni residenti poco prima hanno visto due sconosciuti uscire dal cortile di una casa e allontanarsi tra i campi. Altre persone del quartiere, seguendoli a debita distanza, li hanno poi visti arrivare fino al parcheggio scambiatore della stazione ferroviaria, in via Meolde. La pattuglia si è subito recata

sul luogo della segnalazione dove ha sorpreso due giovani stranieri di origini tunisine, ancora con le scarpe sporche di fango. In supporto è arrivata immediatamente una seconda pattuglia della Polizia locale.

I riscontri

Uno dei due tunisini, un 20enne residente in provincia di Novara, è risultato avere numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la misura cautelare dell'obbligo di firma. L'altro, J.K. anche lui ventenne, trovato senza il permesso di soggiorno ha dichiarato di essere arrivato solo da pochi giorni dalla Spagna per motivi di turismo e di aver perso tutti i documenti. I due non sono comunque riusciti a giustificare la loro presenza a Piombino Dese e sono stati quindi accompagnati negli uffici del Comando a Camposampiero. Il tunisino privo di documenti è stato fotosegnalato, denunciato per il reato di immigrazione clandestina e segnalato alla Questura per le pratiche di espulsione. Il comandante della Polizia locale Antonio Paolocci ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e collettività: «Ancora una volta è stata fondamentale la collaborazione dei cittadini che ci hanno subito segnalato le due persone sospette, così siamo potuti arrivare e fermarli prima che si allontanassero. La nostra presenza costante sul territorio ci permette di intervenire in modo tempestivo ed efficace per la sicurezza dei cittadini. Purtroppo dalla perquisizione non abbiamo trovato nulla, è possibile che si siano accorti di essere seguiti e durante il tentativo di fuga si siano liberati di quanto illecito. Fortunatamente non abbiano avuto notizie di furti nelle abitazioni».