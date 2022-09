Ubriaca e drogata al volante si schianta: denunciata una ventinovenne

Lo scorso luglio è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre al volante della sua auto, una Fiat Punto, stava transitando nel centro di Piove di Sacco all'altezza di via Borgo Padova.

Guai con la giustizia

A distanza di due mesi, oggi 8 settembre, per una donna di 29 anni di Piove di Sacco, che si trovava al volante del mezzo, è giunto da pagare il conto con la giustizia. Dall'ospedale sono infatti giunti gli esiti degli esami effettuati sull'automobilista nell'immediatezza dei fatti. La donna è risultata positiva all'alcol con un tasso di 1,74 g/lt oltre il triplo del limite imposto dal Codice della Strada ed è stata trovata anche sotto l'influenza della droga. Convocata in caserma la ventinovenne è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza e di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente.