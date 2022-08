Fissata la data del funerale di Andrea Bellingardo morto in Croazia

Si celebrano sabato 6 agosto 2022 alle 10 nella parrocchia di Corte di Piove di Sacco i funerali di Andrea Bellingardo, il diciannovenne che sabato scorso attorno a mezzogiorno in Croazia è rimasto vittima di un tragico incidente stradale mentre con i suoi amici si apprestava a tornare in Italia dopo una splendida vacanza. La vittima si trovava al volante di una Renault Clio quando all'altezza di una curva si è scontrato con un'altra auto che procedeva in senso contrario. Dopo l'impatto una terza auto, dove trovava posto il resto della compagnia di Bellingardo ha tamponato violentemente la Clio.

Per il diciannovenne, nonostante i tempestivi soccorsi, non c'è stato nulla da fare. E' probabile che sabato saranno a centinaia gli amici e i conoscenti che affolleranno la parrocchia di Corte per tributargli l'ultimo estremo saluto. Al funerale è prevista la presenza anche di esponenti dell'amministrazione comunale.

La vittima, dopo le scuole, aveva deciso di imparare a fare il falegname. Persona di compagnia, esuberante, ma allo stesso tempo con la testa sempre sulle spalle, Andrea Bellingardo ha lasciato un vuoto enorme non solo nei cuore dei suoi genitori e di sua sorella, ma in tutti coloro che in questi anni hanno imparato ad apprezzarlo e ad amarlo per le sue qualità.