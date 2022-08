Ruba liquore a Piazzagrande, ma viene sorpreso dalla vigilanza e arrestato

E' entrato al centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco con l'intento di rubare delle bottiglie di superalcolici. Nei guai è finito un uomo di 49 anni di Chioggia, disoccupato, fino a lunedì pomeriggio 22 agosto 2022 sconosciuto alle forze dell'ordine. Una volta dentro il megastore si è diretto al supermercato Conad e sperando di agire inosservato ha occultato sotto i suoi vistiti alcune bottiglie di liquore per un bottino complessivo di 140 euro. Poi si è diretto alle casse con l'intento di dileguarsi senza pagare. Il personale di vigilanza del centro commerciale, tuttavia, da qualche minuto lo teneva monitorato e non appena ha tentato di defilarsi dal Conad, l'ha bloccato. E' stato chiesto l'intervento dei carabinieri. L'uomo è stato perquisito ed è spuntata la refurtiva. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato. Le bottiglie sono state restituite ai legittimi proprietari.