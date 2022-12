Le fiamme distruggono un magazzino di una carpenteria

Incendio oggi, 15 dicembre, alle 5 del mattino in via Giovan Battista Svegliato a Piove di Sacco.

I fatti

I Vigili del fuoco stanno operando in un capannone di 300 metri quadrati contenente materiale per carpenteria. Non si segnalano feriti. A scopo precauzionale è stata comunque allertata anche la centrale operativa del 118. Sul luogo del rogo sono arrivati i pompieri del distaccamento di Abano e dal comando di Padova con due autobottti e dodici operatori. L'attività di messa in sicurezza e di spegnimento dell'ex stalla ora adibita a magazzino, è andata avanti per tutta la mattinata. Una volta spento il rogo, infatti, è in atto tutta la bonifica. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi.