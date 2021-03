Piove di Sacco: finisce con l'auto fuori strada per sfuggire ai controlli

L’uomo, rimasto fortunatamente illeso, è stato trovato con un tasso alcolico pari a 0,96 Gr/L e deferito in stato di libertà oltre ad essere stato sanzionato per avere effettuato uno spostamento tra le 22 e le 05

E’ finito fuori di strada nell’estremo tentativo di non essere sorpreso alticcio dai carabinieri che volevano imporgli l’alt. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica 21 marzo, in località Sant’Angelo di Piove di Sacco.

Tasso alcolico

L’uomo è alla guida della sua Giulietta quando le 22 sono passate da diverse ore e senza comprovate esigenze che ne giustifichino lo spostamento. I carabinieri appostati per i controlli segnalano all’auto di fermarsi, l’uomo alla guida decide invece di proseguire cercando di sfuggire al posto di blocco. La corsa dell’uomo è finita in via Cornio, dove l’uomo ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. L’uomo, rimasto fortunatamente illeso, è stato trovato con un tasso alcolico pari a 0,96 Gr/L e deferito in stato di libertà oltre ad essere stato sanzionato per avere effettuato uno spostamento tra le 22 e le 05.