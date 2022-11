Ubriaco fradicio rifiuta l'alcoltest: denunciato automobilista

La notte "brava" è costata cara ad un uomo di 34 anni di Codevigo. Ieri notte, a cavallo tra il primo e il 2 novembre, mentre si trovava al volante di una Alfa Romeo 156 è incappato in un posto di controllo dei carabinieri.

I fatti

Mente l'automobilista stava transitando lungo via Valerio a Piove di Sacco ha trovato una pattuglia dei militari dell'Arma che gli hanno imposto l'alt. Il conducente ha rallentato e ha accostato. I carabinieri, che fin da subito hanno notato come l'automobilista avesse abusato di bevande alcoliche, hanno identificato l'uomo, poi l'hanno invitato a sottoporsi all'alcoltest. Quando il trentaquattrenne ha sentito la parola alcoltest è andato su tutte le furie, ha cercato di dileguarsi e avrebbe insultato in maniera pesante il personale in divisa. Nonostante i tentativi di convincerlo a dare il test, l'automobilista è rimasto fermo nelle sue posizioni continuando ad avere un comportamento aggressivo e irriguardoso. E' stato così accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. Il Codice della Strada identifica il rifiuto come un'ammissione di colpa. Inevitabile è scattato anche il ritiro della patente di guida.