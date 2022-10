Ubriaco al volante, incappa in un posto di controllo dei carabinieri: denunciato

Continua l'attività dei carabinieri tesa a stroncare il fenomeno della guida sotto l'influenza dell'alcol. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre l'accertamento è avvenuto in pieno centro a Piove di Sacco

I fatti

Nei guai è finito un automobilista di Piove di 22 anni che è stato fermato per un normale controllo. I militari dell'Arma della Compagnia di Piove di Sacco dopo averlo identificato hanno proceduto all'esame dell'alcoltest. Il conducente, infatti, sarebbe apparso poco lucido. L'esito dell'etilometro non ha lasciato alcun dubbio. Il ventiduenne al momento dell'accertamento, dopo una serata trascorsa con amici, è stato trovato con un tasso di positività di 1,76 g/lt oltre tre volte il limite imposto dal Codice della Strada. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Almeno per un anno non potrà mettersi al volante di un mezzo.