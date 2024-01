Senza "bionde" ha sfidato la sorte, ma gli è andata male

Non ha rispettato la misura restrittiva degli arresti domiciliari e si è cacciato in ulteriori guai. Un uomo di 27 anni, recluso nel suo domicilio di Piove di Sacco, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, essendo rimasto senza sigarette, è salito in auto per raggiungere la più vicina tabaccheria self service. Purtroppo per lui lungo via San Pio X è incappato in un posto di controllo dei carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco.

Arresto bis

I militari dell'Arma dopo averlo identificato hanno subito capito che l'uomo non poteva trovarsi in strada perchè destinatario di una misura restrittiva. L'automobilista è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato nuovamente arrestato per evasione. In un secondo momento, dopo aver messo al corrente dell'attività il pubblico ministero di turno, è stato riportato al suo domicilio. Nel caso si rendesse nel futuro protagonista di ulteriori evasioni è naturale che per il ventisettenne potrebbe scattare la traduzione in carcere.