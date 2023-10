Quindicenne massacrato di botte da una baby gang

Giovani violenti, un altro episodio si è verificato durante la sagra di Piove di Sacco. A rendere pubblica la vicenda è stata la mamma della vittima con un post sui social e la contemporanea denuncia ai carabinieri. Massacrato di botte per futili motivi durante la sagra del paese. A distanza di due giorni dai fatti del 28 ottobre, oggi 30 ottobre i carabinieri hanno rintracciato i responsabili dell'aggressione. Nei guai sono finiti un sedicenne di Brugine e un coetaneo di Codevigo e un quattordicenne di Piove di Sacco. Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria presso il tribunale per i Minorenni di Venezia per rissa, lesioni personali e omissione di soccorso.

La cronaca

Nella mattinata odierna 30 ottobre, a seguito della denuncia presentata da una donna di 38 anni di Arzergrande, nella quale la donna ha portato alla luce una brutale aggressione avvenuta il 28 ottobre dal figlio quindicenne, i militari dell'Arma hanno rintracciato e indagato i presunti responsabili del pestaggio. I fatti risalgono alla serata dello scorso 28 ottobre a Piove di Sacco presso il luna park allestito nel contesto della sagra. Qui i tre minori hanno aggredito il quindicenne di Arzergrande che, a causa delle lesioni riportate è stato trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione. Guarirà in sette giorni.