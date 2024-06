Spaccio nei bagni e nella sala slot, il questore chiude il bar per 60 giorni

Continuano gli accertamenti congiunti tra carabinieri e polizia nei locali pubblico a rischio criminalità della provincia di Padova. Nel corso della mattinata odierna, è stato notificato da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Padova, unitamente ad un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e a personale dell’Arma di Piove di Sacco, il provvedimento a firma del Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un pubblico esercizio di Piove di Sacco. Stiamo parlando di un cinese di 59 anni a cui è stata imposta la chiusura del bar per sessanta giorni.

Le motivazioni

Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate all’interno del locale. In particolare, nel corso di attività di controllo a partire dal mese di agosto 2023 e fino al mese di gennaio 2024, è stata riscontrato come il locale in questione sia stato luogo di incontro di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti, che effettuavano numerosi scambi di sostanza stupefacente nell’arco della giornata, sia all’interno dei servizi igienici che all’interno della sala slot.

Ulteriori riscontri

A supporto della decisione vi sono anche i numerosi controlli degli avventori che hanno portato all’identificazione di persone gravate da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e connessi al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Diversi inoltre gli interventi effettuati da personale dell’Arma dei carabinieri presso il locale per segnalazioni di liti tra gli avventori che spesso si presentavano con evidenti segni di abuso di sostanze alcoliche. In particolare, nel corso di uno di questi interventi, uno dei militari intervenuti per contenere una lite, è stato colpito da uno degli avventori che gli ha provocato lesioni giudicate guaribili in 14 giorni. L’aggressore è stato denunciato all’autorità giudiziaria.