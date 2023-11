Sandy si è salvata, ma quanto paura e stanchezza!

Avventura a lieto fine per Sandy, una cavalla di 15 anni cieca andata fuori dal proprio recinto la notte scorsa tre il 3 e il 4 novembre e finita impantanata nel fango in mezzo a un campo nei pressi di via Ronchi a Piove di Sacco. L’animale dopo aver girovagato, si presume per parte della notte, è finita in un campo infangato dalle recenti piogge e stremata si è adagiata per terra. I vigili del fuoco intervenuti questa mattina 4 novembre dopo un sopralluogo hanno imbragato l’animale che è stato sollevato con l’aiuto di un trattore. Sandy dopo qualche esitazione si è messa in piedi ed è stata portata di nuovo al sicuro.