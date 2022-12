I soldi degli "extra" occultati in un paio di calzini

Sospetta attività di prostituzione all'interno di un centro estetico orientale di Piove di Sacco. Ad indagare, sotto il coordinamento della Procura, sono gli agenti della Squadra mobile di Padova.

La premessa

Gli investigatori della Squadra mobile, impegnati nel contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e a possibili forme di sfruttamento della prostituzione, dopo intense attività di monitoraggio sull'intero territorio provinciale, hanno identificato e perquisito un centro estetico cinese, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Padova. L'obiettivo sotto la lente di ingrandimento è stato individuato in centro a Piove di Sacco. Da fonti confidenziali, gli investigatori hanno ipotizzato che all'interno venissero offerte alcune prestazioni "extra" a pagamento.

L'intervento

Dopo aver svolto per giorni numerosi servizi di osservazione, finalizzati ad individuare la tipologia di clientela ed acquisire informazioni sull'effettiva natura dei servizi prestati all'interno del centro massaggi orientale, ieri sera, 13 dicembre, i poliziotti hanno effettuato un controllo serrato all'interno della struttura, procedendo a tutte le verifiche del caso. Le sorprese non sono mancate: sono state identificate due donne cinesi ed è stata documentata la presenza di stanze improvvisate con letti e non i lettini da estetica, somme di denaro nascoste in calzini o sotto il cuscino che potrebbero essere riconducibili a guadagni "extra".

I clienti

All'interno del centro massaggi di Piove di Sacco sono stati identificati clienti tutti uomini di un'età compresa tra i 30 e i 60 anni, provenienti da più comuni della Saccisica. Molti, imbarazzati, hanno chiesto di mantenere l'anonimato avendo una realtà coniugale. Avrebbero tutti ammesso che volendo il massaggio poteva essere corredato da prestazioni "particolari". Bastava lasciare un "regalino" e il gioco era fatto.

Ulteriori spunti investigativi

Gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto anche registri e appunti vari rigorosamente in lingua cinese che gli investigatori presumono siano riconducibili ad una contabilità parallela. Alcuni dei clienti sempre secondo gli investigatori della Questura, attraverso la messaggistica, erano in contatto con le massaggiatrici per avere informazioni sulle prestazioni offerte.

Possibili sorprese in arrivo

Gli approfondimenti investigativi, sotto la guida della Procura, avranno adesso lo scopo di accertare l’eventuale esistenza di una “rete”, che, avvalendosi di alcuni dei centri massaggi esistenti e della capacità attrattiva di taluni contenuti pubblicitari, miri di fatto a sfruttare la prostituzione di alcune ragazze.