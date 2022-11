Controlli nei luoghi della "movida": studentessa pizzicata con la droga

Obiettivo sicurezza, i carabinieri del Comando Provinciale hanno messo in atto nella notte tra sabato e domenica 13 novembre un servizio intensivo in tutta l'area della Saccisica. Monitorata tutta l'area della "movida" dove ogni sabato sera si radunano centinaia di giovani. All'attività hanno preso parte anche i carabinieri del quarto "Battaglione Veneto" di Mestre.

I fatti

In via Roma a Piove di Sacco un uomo di 37 anni residente in provincia di Venezia è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Altri due avventori di locali sono stati sanzionati per il medesimo reato in un locale di via Vittorio Emanuele II e in un altro di via Primo Maggio. Una studentessa di Brugine è stata trovata in possesso di 8,6 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e per la donna è scattata la segnalazione alla Prefettura di Padova in qualità di assuntrice. Sono stati inoltre effettuati controlli lungo le principali arterie della Saccisica che hanno portato al controllo di 24 auto e all'identificazione di 52 persone. A Polverara un uomo di Bovolenta di 65 anni è uscito fuori strada mentre si trovava al volante della sua auto. Uscito dall'incidente illeso, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1,02 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Nel proseguo dei controlli stradali, per diverse violazioni, sono state effettuate due contravvenzioni ed è stata ritirata un'altra patente di guida.