Task force dell'Arma: multe alle sale slot e verbali ad automobilisti indisciplinati

I territori della Saccisica, da Piove di Sacco per rientrare verso Saonara alle porte di Padova, sono stati oggetto di maxi controlli da parte dei carabinieri nella notte tra il 20 e il 21 settembre. L'obiettivo dell'intervento che oltre ai militari dell'Arma della Compagnia di Piove di Sacco ha coinvolto anche i colleghi delle squadre di Intervento Operativo del 4. Battaglione di Venezia Mestre, è stato quello di monitorare un territorio che da qualche tempo sta diventando meta di reati predatori più o meno importanti, ma che tuttavia rischiano di provocare allarme sociale. Spaccate, tentati assalti agli istituti di credito, ma anche tentativi di furto in abitazioni private. Allo stesso tempo sono stati monitorati locali notturni, circoli privati e sale scommesse.

I numeri

Complessivamente sono stati controllati 26 veicoli e sono state identificate 33 persone. Cinque le violazioni al Codice della Strada registrate. Numerose invece le multe elevate ai gestori di sale slot soprattutto nell'area di Piove di Sacco. Complessivamente sono stati staccati verbali per 5mila euro per il mancato rispetto degli orari di chiusura delle slot come previsto dalla normativa regionale. Questo tipo di attività serale e notturna verrà ripetuta con sempre maggiore frequenza proprio allo scopo di contrastare e dove è possibile debellare ogni forma di reato sul territorio della Saccisica.