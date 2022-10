La movida della Saccisica sotto la lente d'ingrandimento dell'Arma

Obiettivo dichiarato, monitorare tutti quei locali che soprattutto nel fine settimana fungono da luogo di ritrovo per giovani e giovanissimi avventori. Sotto la lente d'ingrandimento l'area di Piove di Sacco e dei comuni limitrofi.

Nella nottata di oggi 30 ottobre i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, unitamente ai colleghi delle squadre di Intervento Operativo del quarto Battaglione di Venezia Mestre e del personale del Nas, allo scopo di garantire l’incolumità dei cittadini del territorio e la sicurezza nella somministrazione di alimenti e bevande nei locali, hanno effettuati controlli in 5 locali della Saccisica. L'attività ha comportato l'identificazione di 31 persone. Il servizio notturno, svolto sotto il coordinamento del Comando Provinciale ha visto la presenza in strada di 10 carabinieri.

I numeri

Sono state elevate 4 sanzioni amministrative per possesso di stupefacenti a giovani avventori tra i 19 ed i 24 anni in possesso di complessivi 9 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana. Inoltre è stato denunciato un cittadino brasiliano perchè, al momento di essere identificato, è stato trovato sprovvisto di documento di identificazione e risultato irregolare sul territorio nazionale. Questo tipo di controlli verrà ripetuto in maniera sempre più incisiva anche nelle prossime settimane al fine di tenere sempre monitorata la movida padovana, scongiurare risse, debellare il fenomeno dello spaccio, ridurre al minimo il rischio furti e salvaguardare la sicurezza della collettività.