Si schianta in pieno giorno: ubriaco al volante finisce nei guai

Prosegue l'attività dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco tesa a contrastare ogni forma di reato nei territori di competenza. Ieri 10 luglio è stato effettuato un servizio a cui hanno partecipato più mezzi e uomini del Radiomobile e della stazione di Piove. Il bilancio dell'attività, a fronte di decine di persone identificate e di auto controllate, è stato di tre persone denunciate all'autorità giudiziaria.

Cosa è successo

A Saonara una pattuglia del Radiomobile durante un servizio di controllo del territorio ha fermato un'auto condotta da un uomo di 23 anni marocchino residente a Fossò (Venezia). I militari dell'Arma dopo aver identificato il conducente hanno notato nei suoi comportamenti un certo nervosismo. Hanno così deciso di perquisire l'abitacolo. Nella disponibilità del giovane, occultato in un marsupio il personale in divisa ha rinvenuto un coltello lungo 18 centimetri mentre nel porta oggetti del mezzo è stato trovato un cutter di 19 centimetri e due coltelli a serramanico lunghi rispettivamente 12,5 e 15,5 centimetri. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. A seguire i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in via San Pio X di Piove di Sacco per una fuoriuscita autonoma. Il conducente, un 21enne di origini russe ma residente a Cona (Venezia), sottoposto al test alcolimetrico è risultato positivo con tasso pari a 2,18 g/lt oltre quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. E' stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool con contestuale ritiro della patente. In serata i militari dell'Arma della stazione di Piove di Sacco, in via Circonvallazione, hanno fermato e controllato un 30enne marocchino del piovese che all’esito di accertamenti è risultato positivo all’assunzione di cocaina. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria patavina per guida sotto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con inevitabile ritiro della patente.