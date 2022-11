Droga, irregolari e coltelli: notte di controlli nei luoghi "caldi" di Piove

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, con la collaborazione del Quarto Battaglione "Veneto" di Mestre sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di furti. L'attenzione degli investigatori dell'Arma si è concentrata anche sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività ha portato al controllo di 30 auto e all'identificazione di 60 persone.

I fatti

A Piove di Sacco in via Mazzini i carabinieri hanno denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere un uomo di 45 anni di Pontelongo originario dell'Albania. Durante la perquisizione della sua auto è spuntato un coltello a serramanico di 15 centimetri. Sempre a Piove di Sacco in via Roma i militari dell'Arma hanno identificato due uomini entrambi originari del Marocco di 31 e 48 anni. Da una verifica alla centrale operativa sono risultati irregolari sul territorio nazionale e quindi denunciati per immigrazione clandestina. In viale Europa sempre a Piove di Sacco, non distante da un'area verde comunale gli investigatori dell'Arma hanno sorpreso un minorenne che si muoveva con fare sospetto. Dalla perquisizione personale sono spuntati 0,6 grammi di hashish. Il giovane, residente in provincia di Venezia, è stato segnalato alla Prefettura, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.