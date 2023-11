Irregolarità amministrative: bar e pasticceria multati dai Nas

Controlli stringenti dei carabinieri del Nas, riscontrate carenze igieniche, erogate sanzioni. I militari dell'Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, impegnati nel sempre più delicato compito di vegliare sulla salute pubblica, attraverso la vigilanza sulle genuinità delle sostanze alimentari, ha incrementato il monitoraggio dei locali al fine di accertare il pieno rispetto delle normative in ambito sanitario.

L'attività

Nel corso dei controlli, operati nel piovese, i militari hanno accertato presso un bar ed una pasticceria, violazioni amministrative per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e per carenze nei requisiti d’igiene dei prodotti alimentari, erogando ai rispettivi legali rappresentanti sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro. Questo tipo di attività, anche con l'avvicinarsi delle festività di fine d'anno proseguiranno senza sosta su tutti i territori di competenza.