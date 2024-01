Ubriaco al volante dopo la notte "brava: via la patente di guida e denuncia

Nella serata di ieri 29 gennaio i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale nei comuni di Piove di Sacco, Legnaro e Ponte San Nicolò, intensificando i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeridiana e serale. Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni competenti per territorio e di squadre Sio del 4° Battaglione Veneto di Mestre, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno, identificate complessivamente 73 persone, controllati 35 veicoli e 6 esercizi pubblici. Denunciate in stato di libertà due persone, una patente di guida ritirata, elevate 5 sanzioni amministrative per violazione al

codice della strada, una persona segnalata al prefetto di Padova per uso di sostanza stupefacenti, sequestrati 3,8 grammi di droga. Il rafforzamento dei servizi di presidio del territorio è finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio ed in particolare al fenomeno dei furti in abitazione, assicurando così, attraverso gli strumenti di prevenzione una maggiore sicurezza percepita dalla popolazione. Il comando provinciale ha già programmato ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio che saranno eseguiti nei prossimi giorni, andando ad interessare tutti i comuni della provincia di Padova.

I punti salienti dell'attività

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, un 56enne di Correzzola poiché risultato positivo alla prova alcolimetrica con tasso pari a 1,40 g/lt con contestuale ritiro della patente di guida. E' stato denunciato anche un ventinovenne tunisino per reati in materia di immigrazione. A seguito di controllo è risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei guai è finito anche un ragazzo di 24 anni di Ponte San Nicolò. Durante un controllo l'uomo ha mostrato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire l'attività con una perquisizione personale. Sono così spuntati 3,8 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata.