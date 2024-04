Pattuglione dell'Arma: a 14 anni pizzicato con l'hashish al parco

Il 19 aprile i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Padova, interessando i comuni di Piove di Sacco, Casalserugo e Codevigo, intensificando i servizi perlustrativi nella fascia oraria sia pomeridiana che serale. Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni competenti per territorio e di squadre Sio del 4° Battaglione Veneto di Mestre, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno, identificate 82 persone, controllati 53 veicoli, 2 esercizi pubblici, 2 patenti di guida ritirate, contestate 4 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalate 2 persone al prefetto di Padova per uso di sostanza stupefacente. Il rafforzamento dei servizi di presidio del territorio è finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio, ed in particolare al fenomeno dei furti in abitazione. Il comando provinciale di Padova ha già programmato ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio che saranno eseguiti nel corso del mese, interessando i comuni dell’intera provincia.

Le situazioni più significative

E' stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 22enne di Candiana, poiché a seguito di controllo stradale a Piove di Sacco è risultato positivo alla prova alcolimetrica con tasso pari a 1,24 g/lt, con contestuale ritiro della patente di guida. E' stato denunciato sempre per guida in stato di ebrezza un 61enne di Codevigo, poiché a seguito di controllo stradale avvenuto a Codevigo, è risultato positivo all'alcoltest con tasso pari a 1,97 g/lt, praticamente quattro volte oltre il limite imposto dal Codice della Strada. Questo ha portato anche al ritiro della patente. E' stato segnalato al prefetto quale assuntore di droga, una diciottenne di Casalserugo trovata al parco pubblico di Casalserugo in possesso di un modico quantitativo di hashish. Stessa sorte è toccata ad un quattordicenne di Arzergrande poiché a seguito di controllo presso autostazione autobus di Piove di Sacco, è stato trovato in possesso di 0,81 grammi di hashish.