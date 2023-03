In auto con la pistola a salve nel cruscotto: denunciato automobilista

In giro in auto con la "pistola" nel cruscotto. Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri a Piove di Sacco hanno fermato un'auto di grossa cilindrata e dopo aver identificato l'uomo alla guida hanno proceduto anche alla perquisizione dell'abitacolo. E le sorprese non sono mancate.

La pistola senza tappo rosso

Durante un posto di controllo in via Garibaldi a Piove di Sacco i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio con l'ausilio della squadra di intervento operativo del Battaglione carabinieri di Venezia hanno imposto l'alt ad una top car. Alla guida hanno identificato un cittadino romeno di 36 anni residente a Chioggia. Dalla perquisione è spuntata una pistola a salve priva del tappo rosso. L'arma è stata sequestrata mentre il conducente è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito l'indagato è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Alle legittime domande dei carabinieri su quella scomoda presenza nell'abitacolo il cittadino di Chioggia non ha fornito particolari spiegazioni.