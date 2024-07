In auto con un etto di hashish: due amici in manette

In auto con quasi un etto di hashish, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio due diciannovenni di Piove di Sacco. E' successo in via Borgo Padova nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Piove. Un equipaggio della locale stazione durante un servizio perlustrativo ha notato un'auto con a bordo due ragazzi che transitava in maniera alquanto sospetta. Il personale di pattuglia ha così deciso di imporre l'alt al conducente.

La droga nell'abitacolo

Durante il controllo i due giovani si sono presentati particolarmente nervosi e questo ha indotto i militari ad approfondire l'attività. Dopo averli identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale. In un secondo momento anche l'abitacolo è stato controllato. Alla fine sono spuntati 90,92 grammi di hashish suddivisi in dosi. Dai successivi accertamenti nelle abitazioni dei due ragazzi è stato rinvenuto oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura, un coltello a serramanico e la somma di 145 euro. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per i due giovani sono scattate le manette e dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.