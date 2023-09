Ubriaco fradicio lancia sassi contro la vetrina di un negozio: denunciato

In preda ai fumi dell'alcol ha creato tensione in centro a Piove di Sacco. Ieri sera 27 settembre un uomo di 28 anni originario della Giordania e in Italia senza fissa dimora, dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di danneggiamento aggravato. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Legnaro e dai colleghi del Radiomobile di Piove di Sacco. Non si segnalano feriti, restano i danni ad un esercizio commerciale preso di mira dall'esagitato.

Cosa è successo

I militari dell'Arma sono intervenuti in piazzale Europa dopo che il titolare di un'attività commerciale specializzata in prodotti per l'elettronica ha chiesto aiuto al centralino del 112. Ha raccontato che all'esterno del punto vendita un uomo stava lanciando senza un valido motivo dei sassi contro la sua vetrina e prima che la situazione potesse degenerare, era necessario un intervento. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i militari dell'Arma che hanno rintracciato e fermato un uomo di 28 anni che faticava a reggersi in piedi. L'indagato, in evidente stato di alterazione psicofisica, a seguito dei danni provocati all'esterno del negozio, è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato. Non è stato possibile capire cosa abbia scatenato la sua rabbia.