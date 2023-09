Ai domiciliari, ma i carabinieri lo "pizzicano" in passeggiata

Evade dai domiciliari ma viene sorpreso dai carabinieri, denunciato. I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 30enne di origine albanese. Nel corso della notte tra il 9 e il 10 settembre, la pattuglia si è recata al domicilio dell’uomo per controllare la sua presenza, accertando di fatto che lo stesso si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo poi trovato a passeggiare a piedi lungo la via. L’evaso dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato presso il suo domicilio per la prosecuzione del regime di detenzione domiciliare.

Rischio inasprimento della pena

Ai militari che l'hanno rintracciato fuori di casa, contro le restrizioni a cui era stato sottoposto, non ha fornito spiegazioni particolari. E' naturale che se nell'immediato futuro si dovesse macchiare di reati analoghi, a suo carico potrebbe giungere un inasprimento della pena e la conseguenze traduzione in carcere. Per questo motivo i controlli al suo domicilio verranno ulteriormente potenziati.