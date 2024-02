Blitz della Finanza nella Saccisica: sequestrati alimenti e scovati due lavoratori in nero

Maxi sequestro di alimenti non a norma e sospensione dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti in un circolo sportivo. Nell'occasione. ieri 28 febbraio, rintracciati anche due lavoratori in nero. E' questo il bilancio complessivo di un'operazione svolta nei comuni del Piovese dalle fiamme gialle della compagnia di Piove di Sacco coordinate dal capitano Giulia Martinengo. Nell’ambito del servizio i finanzieri, sotto la supervisione del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro amministrativo, unitamente a personale specializzato del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda Ulss 6 Euganea, presso diversi operatori economici della Saccisica oltre 2mila confezioni e 350 chili di prodotti alimentari, tra carne suina, avicola e bovina, derivati del latte, prodotti vegetali e integratori alimentari, distribuiti con etichettatura errata o completamente assente.

Le violazioni

I controlli eseguiti dai militari della Compagnia di Piove di Sacco hanno permesso di accertare, oltre a numerose violazioni di carattere amministrativo alla normativa igienico-sanitaria, a cominciare dalle celle frigorifere poste in condizioni igieniche non adeguate con assenza del manuale di autocontrollo Haccp e sul commercio con l'assenza di esposizione della licenza e della S.C.I.A., l'assenza dell'indicazione dei prezzi di vendita e degli orari di apertura al pubblico, l'utilizzo di sistemi di pesatura della merce non conformi. La merce, del valore commerciale di 20mila euro circa, di fatto veniva posta in vendita o somministrata con modalità non idonee e in carenza di ogni indicazione sulla tracciabilità prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia. In alcuni casi, molti prodotti rinvenuti riportavano sull’etichetta adesiva apposta in lingua italiana ingredienti difformi da quelli indicati nella lingua originale del produttore.

Il circolo sportivo

Nel corso di uno degli interventi presso un circolo sportivo della Saccisica, è stato riscontrato non solo l’effettivo esercizio di attività commerciale di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, ma anche l’impiego di due lavoratori in nero, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con riguardo alla stessa attività, il personale del S.I.A.N., unitamente al Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale, ha sospeso l’attività di somministrazione, nonché a disporre la distruzione degli alimenti rinvenuti, in quanto non ritenuti idonei al consumo umano per il precario stato di conservazione e l’assenza di elementi utili a tracciarne la provenienza.