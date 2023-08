Moto, striscioni, canzoni, applausi: una folla immensa per l'addio a Simone Matterazzo

Il duomo di Piove di Sacco è stato ieri 5 agosto la cornice del funerale di Simone Matterazzo, il ragazzo di 19 anni morto la settimana scorsa a seguito di un incidente stradale avvenuto a Chioggia. Non è stato un funerale come tanti altri: gli amici storici di Simone l'hanno voluto onorare con striscioni, il rombo delle loro moto, le canzoni di Marco Mengoni, i palloncini colorati. E' stata una cerimonia dolorosa, ma allo stesso tempo che ha messo in luce il carattere, la bontà d'animo e la voglia di vivere che scorreva nelle vene di Simone. Sull'altare ha letto un breve messaggio Giorgia, che da tre anni era la fidanzata della vittima. Parole strazianti di dolore e di affetto, nelle quali Simone viene dipinto non solo come il fidanzato, ma anche come il migliore amico. Insomma, una persona speciale.

I tanti messaggi d'amore

Tra i vari gruppi di amici che hanno affollato la chiesa di Piove di Sacco, anche gli amici del calcio. Simone giocava nel Fossò, formazione della provincia di Venezia. I suoi compagni di squadra hanno partecipato al funerale con la morte nel cuore e gli occhi lucidi dalla commozione ricordando il suo ruolo di collante dello spogliatoio, il suo amore per il gruppo e una bontà d'animo senza eguali. Nessuno di loro lo dimenticherà, perchè a detta di tutti, Simone è stato davvero quell'amico speciale che tutti vorrebbero avere al fianco.

I familiari di Simone

All'altare durante la cerimonia hanno letto un breve, ma toccante messaggio anche le sorelle di Simone Giorgia e Sofia che adesso, insieme a mamma Alberta e papà Pietro devono rimboccarsi le maniche e andare avanti per onorare il proprio angelo prematuramente scomparso. «Gli anni trascorsi con te saranno la parte più preziosa della nostra esistenza». Questa l'essenza di una lettera d'addio che ha voluto ripercorrere chi era Simone, la sua bontà d'animo, la sua voglia di essere speciale per se stesso, per la famiglia e per tutti coloro che gli volevano bene.

L'incidente

Il giorno dell'incidente, in sella alla sua moto Simone, nel tentativo disperato di evitare una ragazza che ha attraversato la strada, ha concluso la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale. Un colpo talmente forte che i tentativi di salvarlo posti in essere dal personale medico del Suem 118 sono risultati vani. Simone stava lavorando al mercato ittico in questa fase della sua vita, ma aveva deciso di rimettersi a studiare a settembre. Era uno determinato, che arrivava dove voleva. Purtroppo il destino non gli ha dato scampo lasciando alle persone che lo conoscevano il profumo del ricordo.