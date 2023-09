Rubano vestiti al megastore, ma vengono scoperti dai carabinieri

Hanno pensato che fosse un gioco da ragazzi rinnovarsi il guardaroba senza spendere neppure un euro. Il furto al megastore, però, ha avuto un epilogo negativo per due ladri rispettivamente di 50 e 22 anni, in Italia senza fissa dimora. Sono stati agganciati dai carabinieri non distante dal luogo della razzia e accompagnati in caserma. Al termine delle formalità di rito sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La refurtiva, del valore complessivo di 200 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari del negozio. I fatti sono avvenuti ieri mattina 22 settembre all'interno del centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco.

La cronaca

Nella tarda mattinata di ieri i due taccheggiatori si sono confusi con i normali clienti di un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco. Dopo avere preso i capi di loro interesse, del valore di circa 200 euro, i due si sono allontanati senza passare dalle casse, facendo suonare le barriere antifurto. Si sono dileguati prima dell’intervento del personale di sicurezza che ha quindi allertato il 112. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco. I militari dell'Arma dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza hanno raccolto un sommario identikit delle due persone da ricercare. Poco dopo, a circa 500 metri dalla zona del furto le ricerche hanno dato gli esiti sperati. I due ladri sono stati rintracciati all'interno di un'area verde comunale. Si stavano cambiando gli abiti, indossando quelli appena rubati. Non hanno avuto margine di fuga. Sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati. Si tratta di due volti noti alle forze dell'ordine.