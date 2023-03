Senza patente e con l'assicurazione falsa: stangato un'automobilista

Si è messo al volante senza averne i necessari requisiti ed è finito in un mare di guai. E' successo ieri sera, 30 marzo a Piove di Sacco. L'accertamento stradale ha riguardato un cittadino romeno di 34 anni residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia. Alla fine dell'attività sono fioccate maxi multe e una denuncia. Non è dato sapere da quanto tempo il cittadino stesse guidando liberamente pur essendo senza patente.

Cosa è successo

I carabinieri della Radiomobile di Piove di Sacco hanno fermato un'automobilista per un normale controllo. All'atto di essere identificato il cittadino romeno non ha dato ai militari la patente, riferendo di non averla mai conseguita. Ma non è tutto: ha presentato un certificato assicurativo risultato falso e ha fornito un nome fasullo. Una volta scoperte tutte le irregolarità il cittadino romeno è stato portato in caserma e denunciato per aver reso false dichiarazioni e per aver esibito un certificato assicurativo falso. La guida senza patente gli è costata una multa da 5mila euro.