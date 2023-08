Prende fuoco della carta in camera da letto, anziana salvata dai pompieri

Prende fuoco della carta nella camera da letto, settantacinquenne salvata dai vigili del fuoco. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato oggi 3 agosto alle 11 del mattino. Le fiamme si sono sprigionate in un condominio di via Marcato a Piove di Sacco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 13. I danni, grazie al tempestivo intervento di una squadra di pompieri del distaccamento di Piove, sono stati circoscritti alla camera da letto dell'appartamento della signora e il resto del condominio non ha subito danni. Visitata in ospedale la donna al termine di tutti gli accertamenti è stata giudicata non in pericolo di vita.

La cronaca

Poco prima delle 11 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marcato a Piove di Sacco per un principio di incendio all'interno di un un'appartamento: portata in salvo una donna anziana che si trovava all'interno. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno soccorso l'anziana donna portandola fuori, mentre altri operatori hanno domato il principio d'incendio in camera da letto. La donna che ha respirato fumo è stata assistita da personale del Suem 118 e trasferita in ambulanza al vicino ospedale di Piove di Sacco. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Si ipotizza che abbia preso fuoco della carta complice una sigaretta spenta male e a seguire le fiamme abbiano intaccato i mobili. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo le 13 con l'arieggiamento dell'appartamento e del vano scale.