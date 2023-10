Rogo nella notte: a fuoco tre auto e una persona intossicata

Paura oggi 29 ottobre alle 4 del mattino a Piove di Sacco per un incendio che ha creato allarme tra la gente. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro a Piove di Sacco per un rogo, che ha coinvolto tre auto parcheggiate sotto una tettoia di legno. Le fiamme si sono propagate parzialmente anche all'abitazione attigua al garage. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti anche i carabinieri. L'attività di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio si sono protratte fino alle 8 del mattino. I danni sono in via di quantificazione, ma da una prima stima ammontano a diverse migliaia di euro.

Cosa è successo

Una persona che si trovava all'interno è rimasta leggermente intossicata. Sul posto dell'emergenza sono arrivati oltre ai pompieri anche i sanitari del Suem 118 che dopo averla presa in consegna, l'hanno trasportata al vicino ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l’autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare il coinvolgimento completo dell’abitazione. La furia delle fiamme, unitamente al calore che si è sprigionato hanno fatto saltare i vetri di due finestre. Le fiamme hanno anche interessato una baracca adibita a legnaia. Danni da fumo all’abitazione. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica di una delle auto, estesosi alle auto parcheggiate vicine, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.