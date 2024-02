Ubriaco al volante si schianta: ecco il conto da pagare con la giustizia

Lo scorso 9 dicembre in via Gelsi a Piove di Sacco un uomo di 51 anni anni del posto è incappato in un incidente stradale. Rimasto leggermente ferito nella fuoriuscita autonoma, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono comunque apparse rassicuranti. A distanza di due mesi abbondanti per l'automobilista è arrivato però il conto da pagare con la giustizia. Dal nosocomio dove è stato ricoverato, infatti, sono pervenuti i risultati delle analisi mediche effettuate nell'immediatezza dell'incidente. Il cinquantunenne è risultato positivo all'alcol con un tasso di 1,33 g/lt quasi il triplo del limite consentito dal Codice della Strada.

Cosa è successo

Ieri l'indagato è stato convocato in caserma a Ponte San Nicolò. I carabinieri che di fatto avevano effettuato i rilievi dell'incidente a dicembre hanno notificato all'automobilista i risultati delle analisi. Contestualmente il cinquantunenne è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con ritiro della patente per otto mesi. Non è stata una sorpresa quella dei militari. Già in sede di sopralluogo avevano notato uno stato psicofisico alterato da parte del ferito, che tra l'altro presentava anche un alito vinoso. Di fronte al provvedimento a cui è stato sottoposto il cittadino di Piove di Sacco non ha fornito particolari giustificazioni.