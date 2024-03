Si trova in casa il suo stalker: chiama il 112 e lo fa arrestare

Quando si è trovata l'ex in casa le è cascato il mondo addosso, ma ha avuto la lucidità di chiedere prontamente aiuto. Non si è arreso all'idea di non poter più vedere la sua ex. Così facendo ha infranto le restrizioni a cui era stato sottoposto e per lui inevitabilmente si sono aperte le porte del carcere. Protagonista in negativo della vicenda è un marocchino di 30 anni, che ancora una volta ha provato un approccio con la ex, una quarantenne italiana. Un 30enne di origini marocchine, già destinatario della misura di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla propria ex compagna emesso dal tribunale di Padova il 23 marzo. dopo la denuncia di lei per violenze domestiche, nel corso del pomeriggio di ieri, 26 marzo ha pensato bene di violare le restrizioni.

Cosa è successo

Si è introdotto all’interno dell’abitazione della donna a Piove di Sacco senza averne l'autorizzazione. Quest’ultima, fortemente preoccupata, ha richiesto aiuto alla centrale operativa 112 che ha immediatamente inviato sul luogo della segnalazione a Piove di Sacco una pattuglia della locale stazione che ha proceduto all’arresto dell’uomo. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per la vittima di mesi di botte e minacce psicologiche, è la fine di un incubo.