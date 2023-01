Stroncato da un male che in poche settimane gli ha tolto ogni speranza

Un grave lutto ha colpito la comunità di Piove di Sacco e di Codevigo. Ha seguito di una malattia è morto domenica 8 gennaio Marco Levi. Aveva 41 anni e faceva da sempre il parrucchiere.

I ricordi

Residente e originario di Piove di Sacco, aveva un centro a Codevigo dove era apprezzato e stimato dalla sua clientela. Metteva il lavoro al centro della sua vita. Aveva una compagna e una vita felice. Qualche mese fa le prime avvisaglie. Il quarantunenne avrebbe avvertito alcuni dolori agli arti superiori. Pensando che fossero dovuti alla sua professione, non gli ha dato parecchio caso, ma quei dolori sono diventati insopportabili e l'hanno convinto ad accertamenti specifici. Quello che è emerso l'ha sconvolto. Un male incurabile l'aveva attanagliato e nonostante un intervento chirurgico, è morto domenica in ospedale nonostante le cure a cui è stato sottoposto. Marco Levi era meticoloso nel suo lavoro, aveva studiato e si era specializzato ed era sempre attento alle tendenze in ambito di acconciature femminili. Ora a piangerlo ci sono la compagna Linda, i familiari più stretti e tutte quelle persone che in questi pochi anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali.