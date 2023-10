Un malore improvviso, poi la caduta nel vuoto: addio a Vanni Favarin

Vanni era un gran lavoratore. Prima di martedì non aveva mai avuto alcun inconveniente. Era un figlio modello che dopo la pensione si dedicava anima e cuore al benessere dei suoi genitori. Lutto nella comunità di Piove di Sacco. Martedì sera 3 ottobre è morto Vanni Favarin, 60 anni, ex autotrasportatore, da qualche mese in pensione. Stava potando un tiglio a casa del padre ad Arzerello di Piove di Sacco quando all'improvviso è caduto dalla scala. Un volo tremendo e un conseguente trauma cranico con la perdita di parecchio sangue. La scena è avvenuta davanti agli occhi increduli di alcuni familiari che seppur sotto choc hanno chiamato tempestivamente i soccorritori.

I soccorsi

L'uomo è stato a lungo rianimato sul luogo dell'infortunio domestico dai sanitari del Suem 118, poi è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Piove dove i medici, nonostante i tentativi disperati di salvarlo, alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Tra le cause che potrebbero aver causato la caduta si ipotizza un improvviso malore che di fatto avrebbe fatto perdere l'equilibrio al sessantenne. I funerali si svolgeranno lunedì 9 ottobre alle 15.30 nella parrocchia

della frazione di Arzerello. Saranno in tanti coloro che vorranno stare vicino alla sua numerosa e conosciuta famiglia in un momento così straziante. Sconvolti per l'improvvisa morte, il figlio Mayron, il padre Pietro, mamma Marina e i fratelli del sessantenne Nicla, Andrea, Emilio, Paolo, Luigi, Elisa, Alberto e Davide.