Semina il panico in autobus e al pronto soccorso aggredisce i carabinieri

Passeggero in evidente stato di alterazione psicofisica ha seminato il panico sul bus all'altezza di Piove di Sacco. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla calma. Ubriaco e senza biglietto ha creato scompiglio nell’autobus. Denunciato uno straniero di 49 anni. L’uomo, un operaio di origine cinese, residente a Padova, nella mattina del 15 gennaio, salito sull’autobus di linea, alla richiesta del controllore, non ha esibito il titolo di viaggio e si è rifiutato di mostrare i propri documenti di identità impedendo agli agenti accertatori di elevare la contestazione prevista.

Tensione a bordo

Invitato a scendere dal mezzo questi, stante la sua condizione alterata dall’assunzione di alcol, è rovinato a terra. I carabinieri del locale Norm di Piove di Sacco intervenuti al capolinea, unitamente al personale del 118, lo hanno accompagnato in pronto soccorso per le cure del caso, dato che nella caduta rovinosa è rimasto ferito. Giunto nella struttura sanitaria però l’uomo è andato in escandescenza e, nel tentativo di allontanarsi, ha aggredito i militari con calci e pugni. È stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.