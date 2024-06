Ubriachi al volante nella "rete" dei carabinieri: tre automobilisti denunciati

Nella serata tra il 21 ed il 22 giugno i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco al fine di contrastare il fenomeno degli eccessi soprattutto fra i giovani nel corso del weekend, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale, interessando le aree tradizionalmente destinate alla “movida” nei comuni di Piove di Sacco, Saonara, Legnaro e Ponte San Nicolò, intensificando i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeridiana e serale. All'attività hanno partecipato i militari della territoriale e i colleghi del Nas e del Battaglione. Identificate 113 persone, controllati 74 mezzi e sei esercizi commerciali. Il lavoro svolto fino a tarda notte ha portato a quattro denunce, due patenti ritirate, 4 sanzioni al Codice della Strada, il sequestro di sei grammi di hashish e la segnalazione alla Prefettura di tre assuntori.

Gli episodi più significativi

Denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica tre soggetti compresi tra i 20 e 42 anni, residenti nel padovano, poiché sottoposti al test alcolimetrico sono risultati positivi con tasso superiore ai limiti consentiti. Per violazione della normativa sull’immigrazione è stato denunciato un 36enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, poiché a seguito del controllo è risultato sprovvisto di documenti di soggiorno. Segnalati al Prefetto di Padova quali assuntori, un 36enne marocchino, un 25enne di Cittadella ed un 29enne di Padova, poiché trovati in possesso rispettivamente di 2,7, 1,55 e 1,1 grammi di hashish contestualmente sequestrata.

Nas

Inoltre i militari del Nas di Padova hanno contestato al titolare di un bar di Piove di Sacco la mancata tracciabilità degli alimenti e l’omissione delle procedure di autocontrollo Haccp, erogando a suo carico una sanzione complessiva di 2.500 euro. Il comando provinciale di Padova ha già programmato ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio che interesseranno i comuni dell’intera provincia nel corso dell’estate.