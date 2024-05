Guardaroba nuovo senza pagare al megastore, ma la vigilanza lo intercetta

Voleva rifarsi il guardaroba senza spendere neppure un euro, ma gli è andata male. I carabinieri della locale stazione di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, un 24enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri 3 maggio presso il negozio di articoli sportivi e giardinaggio “Legnaro Market” all’interno del centro commerciale “Piazzagrande” di Piove di Sacco, dove il personale della vigilanza notando l’atteggiamento del giovane che si aggirava tra le corsie con fare sospetto, ha deciso di seguirlo a distanza.

L'attività

Personale del negozio ha notato che il sospettato, prima di dirigersi verso l’uscita, ha occultato sotto i propri vestiti due tute da ginnastica del valore complessivo di 180 euro ed una forbice da lavoro. In tempo reale è stato richiesto l'intervento del 112 e poco dopo un pattuglia dell’Arma, è intervenuta sul luogo dell'emergenza. Lo straniero è stato bloccato e identificato e in un secondo momento le due tute che aveva trafugato sono state restituite ai legittimi proprietari. Il paio di forbici utilizzate per disattivare il sistema antitaccheggio sono state invece sequestrate. Quello dei furti nei centri commerciali è un fenomeno che ogni anno provoca migliaia di euro di danni alle singole catene commerciali, ecco perchè si sta cercando di investire cifre importanti sul fronte della sicurezza.